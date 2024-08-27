Федерация футбола Туркменистана создаст видеоархив всех матчей Высшей лиги и Кубка страны

Начиная с третьего круга Высшей лиги и нового сезона Кубка страны, Федерация футбола Туркменистана (ФФТ) ввела видеозапись всех матчей. Это нововведение направлено на повышение качества проведения национальных соревнований и создание полноценного архива всех официальных игр.

Согласно заявлению ФФТ, видеозаписи матчей будут предоставляться участвующим командам, что позволит тренерскому штабу проводить более детальный анализ игр. Кроме того, нововведение призвано помочь Судейскому отделу Федерации в оценке работы арбитров, что должно способствовать повышению качества судейства в туркменском футболе.