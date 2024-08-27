Обширную коллекцию изобретений человечества за последние 500 лет собрали на одном сайте

Американские исследователи Кейт Кроуфорд и Владан Джолер разработали уникальный веб-ресурс Calculating Empires, представляющий панораму технологического прогресса человечества за последние пять столетий. Этот амбициозный проект, над которым работа началась в 2023 году, только недавно привлек широкое внимание интернет-сообщества. Об этом сообщает Mail.ru.

Сайт предлагает интерактивную временную шкалу, охватывающую период с 1500 года до наших дней. Она разделена на тематические секции, отражающие различные области человеческой деятельности. Здесь можно проследить путь развития технологий от простейших механизмов до современных смартфонов и систем искусственного интеллекта.

Calculating Empires стремится охватить ключевые инновации в широком спектре областей, включая биотехнологии, пользовательские интерфейсы, алгоритмы, коммуникации, обработку данных, образование, медицину и юриспруденцию.

Проект фокусируется на четырех основных темах: коммуникация, вычисления, классификация и контроль, исследуя их взаимосвязь и развитие на протяжении веков.

Создатели подчеркивают, что их работа предлагает возможность рассмотреть современные технологические достижения в более широком историческом контексте. Они также отмечают субъективность и неизбежную неполноту проекта, учитывая обширность охватываемого материала и сложность исторических процессов.