Новый посол Камбоджи в Туркменистане Сок Чеа вручил копии верительных грамот

Сегодня вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Камбоджа в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Сок Чеа вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.

Посол с благодарностью принял поздравительные слова туркменской стороны в связи с назначением на ответственный пост.

В ходе встречи стороны рассмотрели положительный опыт сотрудничества в международных и региональных форматах, прежде всего ООН. Были затронуты вопросы налаживания взаимодействия по линии парламентов двух стран.

В сфере установления торгово-экономического сотрудничества были рассмотрены такие форматы, как организация совместных бизнес-форумов и выставок.

Была высказана обоюдная заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, проведении обмена опытом в сферах науки, образования, культуры и туризма, сообщает МИД Туркменистана.