Многие корейские компании проявляют интерес к благополучному туркменскому рынку

В настоящее время ряд корейских компаний участвуют в инфраструктурных прорывах Туркменистана. Однако еще многие корейские субъекты выражают большой интерес к присутствию на благополучном туркменском рынке. Об этом заявил посол Республики Корея в Туркменистане Джи Кью-Тэк в интервью изданию CentralAsia.news.

Дипломат отметил, что в последнее время заметен очень высокий рост как экономического, так и культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Корея и Туркменистаном. Увеличивается объем заказов для корейских компаний по строительству новых промышленных кластеров для энергетической сферы, а также с каждым годом все больше туркменских студентов приезжают в вузы Кореи для получения хорошего образования.

Данная динамика в сотрудничестве усилилась в ходе государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Ашхабад в июне этого года, считает Джи Кью-Тэк.

«У нас впереди очень много работы, и я надеюсь, что будут создаваться дополнительные возможности для развития сотрудничества между двумя странами, включая сферу «зеленых» и цифровых технологий», — заключил посол.

Напомним, по результатам переговоров в Ашхабаде между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем был подписан внушительный покет двусторонних документов.