Женская сборная Туркменистана U-18 стартует на Кубке мира по баскетболу 3х3 в Венгрии
В венгерском Дебрецене стартует 11-й чемпионат мира ФИБА 3×3 U18, в котором примет участие женская сборная Туркменистана.
Туркменская команда, в состав которой вошли Медина Эрнепесова, Дженнет Хаджимаммедова, Мария Салмина и Милана Язбердыева, попала в группу «В». Их соперницами станут сборные Испании, Венгрии, Германии и Франции.
Первый матч туркменской команды состоится 27 августа в 20:30 по ашхабадскому времени против сборной Испании.
Всего в турнире примут участие 20 мужских и 20 женских команд. Болельщики смогут следить за ходом соревнований в прямом эфире на официальном YouTube-канале ФИБА 3×3.
Полное расписание матчей женской сборной Туркменистана U-18 на Кубке мира по баскетболу 3х3:
27 августа
- 20:30 Туркменистан – Испания
- 22:45 Венгрия – Туркменистан
29 августа
- 21:45 Туркменистан – Германия
- 23:55 Франция – Туркменистан