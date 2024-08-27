Женская сборная Туркменистана U-18 стартует на Кубке мира по баскетболу 3х3 в Венгрии

В венгерском Дебрецене стартует 11-й чемпионат мира ФИБА 3×3 U18, в котором примет участие женская сборная Туркменистана.

Туркменская команда, в состав которой вошли Медина Эрнепесова, Дженнет Хаджимаммедова, Мария Салмина и Милана Язбердыева, попала в группу «В». Их соперницами станут сборные Испании, Венгрии, Германии и Франции.

Первый матч туркменской команды состоится 27 августа в 20:30 по ашхабадскому времени против сборной Испании.

Всего в турнире примут участие 20 мужских и 20 женских команд. Болельщики смогут следить за ходом соревнований в прямом эфире на официальном YouTube-канале ФИБА 3×3.

Полное расписание матчей женской сборной Туркменистана U-18 на Кубке мира по баскетболу 3х3:

27 августа

20:30 Туркменистан – Испания

22:45 Венгрия – Туркменистан

29 августа

21:45 Туркменистан – Германия