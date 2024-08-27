В Ашхабаде прошел детский футбольный фестиваль «Кубок дружбы» с участием профессионалов и любителей

В столице Туркменистана состоялся необычный детский футбольный турнир «Кубок дружбы», объединивший на одном поле профессиональных футболистов и юных любителей спорта.

Мероприятие, организованное детским футбольным клубом «Достлук Йылдызлар» совместно с ФК «Ахал» и Федерацией футбола Туркменистана, привлекло более 150 юных участников и их родителей.

Идея турнира, направленная на популяризацию футбола и укрепление связей между поколениями, получила широкую поддержку общественности. Особенностью мероприятия стало участие родителей наравне с детьми, что позволило создать уникальную атмосферу семейного спортивного праздника.

Директор ФК «Достлук Йылдызлар» Рустем Эсенов в интервью Turkmenportal поделился подробностями организации турнира: «Наша первоочередная задача была в том, чтобы привлечь внимание родителей к своим детям через футбол. Мы начали с идеи участия родителей, а затем к нам присоединились медиа, федерация футбола и спонсоры».

Эсенов также рассказал о деятельности своего клуба, который существует уже три года и работает с детьми от 5 до 12 лет. «Мы стремимся не только развивать физические навыки, но и прививать философию футбола, духовные ценности», – подчеркнул он.

Особым событием турнира стало участие профессиональных футболистов, в том числе игроков сборной Туркменистана. По словам организаторов, это дало детям возможность почувствовать уровень профессионального футбола и вдохновиться на дальнейшее развитие.

В заключение Эсенов отметил успех мероприятия и поделился планами на будущее: «Мы хотели бы сделать подобные фестивали регулярными, возможно, даже с международным участием. Наша цель – чтобы люди Туркменистана почувствовали вкус футбола, его любовь и известность».

Георгий АСЛАНЯН