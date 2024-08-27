В Ашхабаде открылась тематическая выставка, посвященная Дню знаний

Сегодня в преддверии начала учебного года в Музее изобразительных искусств в Ашхабаде открылась тематическая художественная выставка.

На экспозиции традиционно представлены работы мэтров туркменского изобразительного искусства, народных художников Туркменистана Дурды Байрамова, Иззата Клычева, Евгении Адамовой, Халлы Анначарыева, Владимира Павлоцкого.

Также на выставке можно увидеть работы заслуженных деятелей искусств: Бабагельды Овганова, Инги Павлоцкой, Мердана Какабаева, Огулдурсун Реджеповой, Чары Овваева, Нуры Ходжамухаммедова, Огулнязик Уммадовой, Мартироса Сарияна, Армине Калеленц.