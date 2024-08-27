В Астрахани прошёл «День Туркменистана»

В рамках фестиваля «Каспийские сезоны» на сцене Астраханской филармонии 24 августа состоялся концерт «День Туркменистана».

Как сообщает Консульство Туркменистана в Астрахани, в концерте прозвучали произведения мировой и национальной музыкальной классики, а также современные эстрадные песни. Музыкальное искусство Туркменистана представили певец, народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев, пианист, лауреат национальных и международных конкурсов Ашир Аширов, а также камерный ансамбль «Камерата Ашхабад».

На концерт были приглашены руководство администрации Астрахани, представители туркменской диаспоры, преподаватели и студенты вузов, участники фестиваля «Каспийские сезоны» и многочисленные жители города.

В рамках проведения концерта силами сотрудников Консульства Туркменистана в Астрахани в фойе филармонии была организована выставка, посвящённая 300-летию Махтумкули Фраги.

На выставке было представлено изобразительное и ювелирное искусство, национальная одежда, а также оригинальные образцы декоративно-прикладного творчества.

Помимо стихотворных сборников Махтумкули Фраги, научных и научно-популярных публицистических произведений о жизни и творчестве великого мыслителя Востока, экспозиция представила большое количество разнообразной научно-популярной литературы, посвящённой истории, уникальной флоре, фауне и туристической привлекательности Туркменистана.