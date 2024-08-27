Билеты на междугородние автобусы в Туркменистане можно приобрести через портал e.gov.tm

В Туркменистане доступна услуга онлайн-покупки билетов на междугородние автобусные маршруты. Пассажиры могут приобрести билеты через портал государственных услуг e.gov.tm, не выходя из дома.

Процесс покупки билета онлайн достаточно прост. Пользователям необходимо зайти на портал e.gov.tm, выбрать раздел «Транспорт, логистика и таможенная служба», затем перейти в подраздел «Междугородние билеты на автобусы». После этого следует указать пункты отправления и прибытия, выбрать дату поездки и место в автобусе, а также ввести свой номер телефона и необходимые платежные реквизиты.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от маршрута. К примеру, билет на автобус из Ашхабада до Туркменбаши для взрослого пассажира стоит 65 манатов, а для ребенка до 13 лет – 32,50 маната.

Важно отметить, что портал e.gov.tm предоставляет более 500 различных государственных услуг, включая свыше 40 онлайн-платежей и сервисов. Помимо покупки билетов на транспорт, пользователи могут осуществлять безналичные платежи за связь и коммунальные услуги, а также пользоваться другими информационными системами.