Австралийцы получили право не отвечать на рабочие сообщения после работы

С 26 августа в Австралии вступил в закон, получивший название «право на отключение». Согласно новым правилам, работники теперь могут без опасений игнорировать попытки работодателей связаться с ними во внерабочее время. Эта мера направлена на защиту баланса между работой и личной жизнью австралийцев, сообщает pravilamag.ru со ссылкой на Би-би-си.

Необходимость такого закона стала очевидной после исследования, показавшего, что среднестатистический австралиец ежегодно работает сверхурочно около 281 часа без дополнительной оплаты. Премьер-министр Энтони Альбанезе подчеркнул важность этого закона, заявив, что работники не должны подвергаться наказанию за недоступность после окончания рабочего дня.

Новый закон является частью масштабных изменений в трудовом законодательстве страны. Он получил поддержку как сенаторов, так и министра труда Тони Берка.

Важно отметить, что закон не запрещает работодателям контактировать с сотрудниками вне рабочего времени, но дает работникам право не отвечать. В случае возникновения разногласий стороны должны попытаться решить вопрос самостоятельно. Если это не удается, в дело вступает Комиссия по справедливым трудовым отношениям (FWC).

FWC имеет полномочия либо запретить работодателю контактировать с сотрудником в нерабочее время, либо признать отказ сотрудника отвечать необоснованным. За нарушение решений FWC предусмотрены значительные штрафы: до 19 000 австралийских долларов для сотрудников и до 94 000 австралийских долларов для компаний.

Подобные законы уже действуют в некоторых странах Европейского Союза, включая Францию и Испанию.