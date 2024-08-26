Туркменистан и Таджикистан обсудили открытие школы имени Махтумкули

В рамках визита делегации Туркменистана в Республику Таджикистан состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмеда Гурбанова с Министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку к открытию общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в районе Дусти Хатлонской области Таджикистана, которая станет символом дружбы и братства двух стран.

Стороны также отметили высокий уровень развития двусторонних связей и обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и экологии. Особое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, торжественная церемония закладки данной школы состоялась в рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Таджикистан в мае прошлого года, с участием Глав государств двух стран.