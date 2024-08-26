Муса Нурназаров дебютировал в «Шагадаме» с гола в ворота «Ашхабада»

В матче 20-го тура Высшей лиги Туркменистана по футболу «Шагадам» со счетом 3:1 одержал победу над «Ашхабадом». Встреча прошла в Туркменбаши.

Счет в матче на 61-й минуте открыл Муса Нурназаров, который недавно перешел в «Шагадам» из таджикского «Равшана» в статусе свободного агента.

На 67-й минуте Мекан Аширов удвоил преимущество хозяев, а спустя две минуты забил еще один гол, установив счет 3:0. «Ашхабад» смог отыграть лишь один мяч за 5 минут до конца основного времени благодаря автоголу Дидара Тедженова.

Эта победа позволила «Шагадаму» набрать 27 очков и занять 4-е место в таблице Высшей лиги Туркменистана. «Ашхабад» с 16 очками находится на 6-й строчке.

В следующем туре «Ашхабад» встретится с «Копетдагом» 29 августа, а «Шагадам» сыграет с «Алты асыром» 31 августа на выезде.

Георгий АСЛАНЯН