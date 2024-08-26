Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами реконструкции санатория «Арчман»

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил санаторий «Арчман», где ему были представлены проекты планируемых к строительству и реконструкции зданий. Об этом говорится в сообщении МИЦ.

В ходе визита Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с чертежами и отчетами о планах работ, а также дал ряд рекомендаций по улучшению деятельности здравницы.

В рамках проекта планируется строительство нового лечебного корпуса, здания на 400 мест, водоочистного сооружения, систем водоотведения, помещения для принятия лечебной питьевой воды, конференц-зала на 300 мест, столовых и чайханы.

Эти меры позволят увеличить число людей, проходящих лечение в санатории, и улучшить качество предоставляемых услуг.