В Русском Доме в Ашхабаде прошла «Ночь кино»

Акция «Ночь кино» состоялась 23 августа в отделе образования, науки и культуры посольства Российской Федерации в Туркменистане.

Для ашхабадского зрителя, который активно поддержал акцию, показали новые ленты российского кинематографа «Сто лет тому вперед» (2024) и «По щучьему велению» (2023), сообщает SNG.Today.

Ежегодная акция «Ночь кино» проводится в РФ в честь Дня российского кино, отмечаемого 27 августа. В этом году акция впервые проведена на международном уровне и охватила такие страны, как Туркменистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Эфиопия.

Перед началом показов зрителям представили видеообращение министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«За девять лет акция стала настоящим семейным праздником. Во многих городах проходят концерты, тематические экскурсии, викторины и мастер-классы», — отметила министр.

О.Любимова подчеркнула, что во всех странах, где проходит акция, кинопоказы доступны самой широкой аудитории.