В Ашхабаде прошел финальный тур конкурса «Играй, бахши!»

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана прошёл заключительный тур творческого состязания «Çalsana, bagşy!» («Играй, бахши!»). Этот конкурс, организованный в рамках программы «Türkmeniň Altyn asyry» (Золотой век туркмен), направлен на популяризацию национального культурного наследия и искусства бахши. Об этом говорится в сообщении TDH.

В финале прозвучали проникновенные звуки дутара, а победители были награждены специальными дипломами и золотыми цепочками от Президента Туркменистана. Всем участникам были вручены памятные подарки, что подчеркнуло значимость мероприятия для культурного развития страны.

Конкурс «Играй, бахши!» был учрежден в январе 2022 года в целях изучения и популяризации национального культурного достояния, а также по случаю включения ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.