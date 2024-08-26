«Аркадаг» увеличил отрыв в чемпионате Туркменистана до 14 очков после победы над «Алтын асыром»

«Аркадаг» обыграл ашхабадский «Алтын асыр» в матче 20-го тура Высшей лиги Туркменистана по футболу. Субботняя встреча на стадионе «Ниса» завершилась со счетом 5:1.

Счет в матче открыл Алтымурад Аннадурдыев на 27-й минуте, реализовав пенальти. На 36-й минуте Илья Тамуркин, вышедший на поле с капитанской повязкой, увеличил преимущество «Аркадага» дальним ударом со штрафного. Во втором тайме подопечные Владимира Байрамова продолжили доминировать: на 58-й минуте отличился Шаназар Тиркишев, а на 59-й минуте Аннадурдыев оформил дубль.

Единственный гол «Алтын асыра» на 78-й минуте забил Ровшен Халмамедов. На 86-й минуте Ресул Ровшенмурадов отправил мяч в свои ворота, установив окончательный счет 5:1.

После матча Илья Тамуркин дал интервью Turkmenportal, в котором отметил, что для него было большой честью выйти на поле с капитанской повязкой. Он также подчеркнул, что был уверен в своем ударе со штрафного, так как у него было особое предчувствие.

«Аркадаг» сейчас лидирует в чемпионате с большим отрывом, и Тамуркин выразил надежду, что команда сможет сохранить это преимущество до конца сезона. Он также поделился своим мнением о предстоящем турнире в Кувейте, где «Аркадаг» впервые примет участие в Лиге вызова АФК. Тамуркин отметил, что соперники будут сильными, но команда хорошо подготовилась и настроена на победу.

Напомним, что «Аркадаг» и «Алтын асыр» представят Туркменистан в международных континентальных турнирах. «Аркадаг» дебютирует в Лиге вызова АФК, а «Алтын асыр» сыграет в Лиге чемпионов АФК-2.

Первый матч «Аркадага» в Лиге вызова АФК состоится 26 октября в Кувейте против мальдивской команды «Мазия», а «Алтын асыр» свой первый матч в Лиге чемпионов АФК-2 проведет 18 сентября в гостях против иракского «Эйр Форс».

Георгий АСЛАНЯН