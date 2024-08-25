50 объектов ЮНЕСКО могут исчезнуть к 2050 году

Аналитическая компания Climate X опубликовала тревожный прогноз, согласно которому 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут исчезнуть к 2050 году из-за климатических изменений. Об этом сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на Daily Mail.

Среди знаковых достопримечательностей под угрозой оказались Сиднейский оперный театр, охраняемая территория Юнгфрау-Алеч в Швейцарских Альпах и древние поселения Сиди и Хунцунь в китайской провинции Аньхой, относящиеся к эпохе династий Мин и Цин.

Засуха может нанести непоправимый ущерб индонезийской системе орошения рисовых полей Субак и портовому городу Цюаньчжоу в Китае. Национальный парк «Какаду» рискует пострадать от лесных пожаров и оползней.

В зоне риска также находятся пещера Шове во Франции, храм Солнца в Индии, природный заповедник Сребарна в Болгарии, дельта Дуная в Румынии, исторический центр норвежского Бергена и мост Форт-Бридж в Шотландии.

Для составления прогноза аналитики использовали платформу Spectra, моделирующую влияние климатических изменений. Они оценили вероятность экстремальных погодных явлений и рассмотрели восемь сценариев глобального потепления.

Генеральный директор Climate X Лукки Ахмеда подчеркнул, что результаты исследования служат серьезным предупреждением для правительств и мирового сообщества. Он отметил важность не только сохранения культурного наследия, но и защиты будущих поколений от последствий изменения климата. Ахмеда предупредил, что утрата объектов ЮНЕСКО повлечет за собой не только культурный, но и социально-экономический ущерб.