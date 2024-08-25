Юношеская сборная Туркменистана заняла 5-е место на чемпионате CAFA U-17

Футболисты сборной Туркменистана до 17 лет одержали победу над сверстниками из Кыргызстана со счетом 2:0 в матче за 5-е место на чемпионате Центральноазиатской Ассоциации футбола (CAFA) в Душанбе. Голы забили Какамырат Бабаев с пенальти на 17-й минуте и Мухаммедали Насыров на 49-й минуте.

Эта победа позволила туркменской команде завершить свое дебютное выступление на турнире CAFA U-17 на пятой позиции. Ранее в групповом этапе подопечные Ахмета Аллабердыева уступили сборным Узбекистана (0:1) и Ирана (1:6).

Турнир CAFA U-17 стал важным этапом подготовки юношеской сборной Туркменистана к предстоящему отборочному раунду Кубка Азии 2025 года. Квалификационные матчи пройдут с 23 по 27 октября в Таиланде, где туркменская команда в группе «D» встретится со сборными Таиланда, Индии и Брунея.