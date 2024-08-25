ТЮРКСОЙ подготовила к изданию ряд публикаций о творчестве и жизни Махтумкули Фраги

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) подготовила к изданию ряд публикаций, посвященных творчеству и жизни Махтумкули Фраги. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

ТЮРКСОЙ, объявившая 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги», уделяет особое внимание изучению и популяризации богатого наследия великого мастера художественного слова, воспевавшего такие вечные человеческие ценности, как любовь к Родине, гуманизм, мир, дружба и единство.

В комплексе мероприятий по празднованию 300-летнего юбилея выдающегося туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги важное место отведено издательской деятельности – публикации сборников стихотворений, исследовательских работ, научных статей, монографий, специальных изданий, выпусков газет и журналов.