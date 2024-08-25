Туркменистан представлен на выставке в Сеуле

Культура и история Туркменистана представлены в Сеуле на выставке, посвященной миру (World peace Art exhibition).

Как сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Республике Корея, фотогалерея иллюстрирует культуру, историю, традиции Туркменистана. Здесь представлено древнее искусство ковроткачества и рукоделия, красота ахалтекинских лошадей, а также достижения современного искусства страны.

Выставка открылась в одной из ведущих галерей искусств Сеула – в Арт центре Мару. Церемонию открытия экспозиции посетили главы дипломатических миссий в Корее, представители соответствующих министерств и организаций страны, местные и зарубежные журналисты, представители местных школ искусств, художники и фотографы со всего мира.

Выставка представляет уникальную возможность гостям и жителям Кореи познакомиться с культурой, искусством, историей и достижениями различных стран мира.

Выставка будет работать до 26 августа.