Команда АКБ «Сенагат» одержала победу в турнире по мини-футболу в Ашхабаде

В столице Туркменистана завершился турнир по мини-футболу на кубок «Банк-2024», в котором приняли участие команды, представляющие банковский сектор страны. Организатором соревнований выступил акционерно-коммерческий банк «Сенагат» в рамках проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.

По итогам соревнований, первое место заняла команда акционерно-коммерческого банка «Сенагат». Успех команды-победителя во многом обусловлен профессиональным руководством опытных тренеров Мергена Атаева и Бегенча Аннагулыева.

Второе место в турнире досталось команде Центрального Банка Туркменистана, а бронзовыми призерами стали представители Туркмено-турецкого акционерно-коммерческого банка.

Данное спортивное мероприятие не только способствовало укреплению корпоративного духа среди сотрудников банковских учреждений, но и подчеркнуло важность поддержания здорового образа жизни в профессиональном сообществе Туркменистана.