В Турции обнаружены уникальные античные скульптуры со следами оригинальной краски

В ходе раскопок в древнем городе Лаодикея, расположенном в турецкой провинции Денизли, археологи сделали сенсационное открытие. Группа скульптур, изображающих сцену из «Одиссеи» Гомера с морским чудовищем Сциллой, была найдена при реставрации Западного театра. Особую ценность находке придает хорошо сохранившаяся оригинальная краска на скульптурах, что является редкостью для артефактов такого возраста.

Скульптурная композиция, датируемая началом II века до нашей эры, включает в себя голову и руку Сциллы, торс Одиссея, фрагменты фигур его спутников и часть корабля. Находка примечательна не только своей исторической значимостью, но и высоким художественным мастерством исполнения. Реалистичное изображение эмоций на лицах персонажей и детальная проработка элементов свидетельствуют о выдающемся мастерстве древних скульпторов.

Предполагается, что скульптуры были частью театральных постановок и располагались на втором ярусе Западного театра, что, вероятно, и способствовало сохранению краски. Эта находка является частью более масштабного проекта «Наследие для будущего», инициированного Министерством культуры и туризма Турции с целью сохранения археологического наследия Анатолии.

Открытие имеет огромное значение для изучения античного искусства и может пролить свет на технологии и материалы, использовавшиеся древними мастерами. Кроме того, находка подчеркивает важность Лаодикеи как культурного и исторического центра, претендующего на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.