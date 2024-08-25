В Туркменистане прошел второй фестиваль детского футбола Altyn Top Cup

В Ашхабаде завершился второй фестиваль детского футбола Altyn Top Cup, собравший около 250 юных футболистов в возрасте 8-10 лет. Мероприятие, направленное на повышение популярности футбола в стране, длилось три дня и привлекло множество зрителей.

В турнире приняли участие восемь детских клубов: «Алтын топ», «Дияр», «Докма», «Куватлы беден», «Мекан», «Аркадаг», «СММ+» и «Ахал Копетдаг». Юные спортсмены продемонстрировали свои умения, мастерство, азарт и командный дух.

Организатор фестиваля, основатель и тренер клуба «Алтын топ» Шатлык Атаев отметил, что это уже второй фестиваль Altyn Top Cup, первый из которых прошел в августе 2023 года.

По окончании мероприятия участники получили дипломы и медали из рук главного тренера сборной Туркменистана Мергена Оразова. Он пожелал юным футболистам достичь своих целей, усердно трудиться и следить за здоровьем.

Стоит отметить, что футбольный клуб «Алтын Топ» продолжает набор детей от 5 до 13 лет. Тренировки проходят на натуральном газоне в 4 микрорайоне Ашхабада три раза в неделю. Родители, заинтересованные в записи своих детей на занятия, могут обратиться к тренеру по телефону: (+993 65 669654).