В Туркменистане наращивается производство йода. По прогнозам геологов-химиков, богатые источники термальных вод, обогащённые йодо-бромом, содержатся в недрах месторождений Монджуклы, Экерем, Челекен, Гуюлар и Боядаг.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», когда-то Боядаг был вулканом, который со временем потух, а термальные воды до сих пор используются для производственных нужд. Для промышленного извлечения йода на месторождении Боядаг действуют производственные цеха, специально предназначенные для сбора и транспортировки химического сырья. Разработка и промышленное освоение месторождения Боядаг было начато во второй половине прошлого века. Его сырьё и сегодня перерабатывается на Балканабатском йодном заводе.

Это – одно из старейших предприятий Государственного концерна «Туркменхимия», продукция которого отличается высокой экологичностью и качеством, соответствующим международным стандартам. Отсюда и конкурентоспособность на внешнем рынке и рентабельность предприятия. В 1998 году за высокое качество продукции завод был удостоен Международной награды «Платиновая звезда», а в 2000 году в Мадриде – Международной премии качества.

Йод – экспорто-ориентированная продукция, а также, заменяющая импорт. Этот химический элемент – многофункциональный, широко применятся в пищевой и лекарственной промышленности, в цветной металлургии, в производстве цветных красок, синтетического каучука, комбинированных кормов. В связи с этим назрела необходимость увеличить объём выпускаемой химической продукции, расширить ассортимент.

С этой целью в годы независимости введены в строй новые мощности по производству востребованного йода в Берекетском этрапе, базирующиеся на местных природно-сырьевых ресурсах. В этом свою важную роль сыграли месторождения Гуюлар и Чалджа в этом же этрапе, сырьё которых используется в выпуске йодных карандашей и других видов лекарств, химической продукции.

Применение местного сырья для производственных нужд и его глубокая переработка с помощью высокотехнологичного оборудования в свою очередь значительно снижает себестоимость производимой продукции.