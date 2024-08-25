В Ашхабаде объявлен набор юных футболистов 2017 года рождения

Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по футболу Государственного комитета Туркменистана по спорту проводит набор детей 2017 года рождения. Мероприятие состоится 1 сентября 2024 года на стадионе «Ашхабад».

Набор будет проходить с 08:00 до 11:00. Юным спортсменам необходимо иметь при себе спортивную форму, копию свидетельства о рождении и фотографию размером 3х4.

Родители, заинтересованные в участии своих детей в наборе, могут получить дополнительную информацию по телефонам: +99365 62-79-10 и +99365 04-92-48.

Важно отметить, что набор проводится только для жителей Ашхабада, говорится в сообщении газеты «Нейтральный Туркменистан».