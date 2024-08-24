Хоккеисты сборной Туркменистана проведут сборы с рижскими клубами перед Азиатскими играми и ЧМ-2025

Федерация хоккея Туркменистана планирует организовать совместные учебно-тренировочные сборы национальной сборной с рижскими клубами в рамках подготовки к чемпионату мира 2025 года. Об этом сообщил председатель Федерации Джора Худайбердыев в интервью газете «Нейтральный Туркменистан».

По словам Худайбердыева, в настоящее время ведутся онлайн-переговоры с руководством Федерации хоккея Латвии о проведении совместных тренировок. «Выбор пал на совместное оттачивание спортивного мастерства с латышской школой хоккея, а именно с рижскими клубами», – подчеркнул он.

Сотрудничество с латвийской стороной основано на Меморандуме о совместном сотрудничестве, действующем с 2019 по 2024 год. Худайбердыев отметил, что уже достигнута договоренность о продлении этого важного для обеих сторон документа.

Совместные сборы станут ключевым этапом подготовки туркменских хоккеистов к IX зимним Азиатским играм, которые пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в китайском Харбине и чемпионату мира третьего дивизиона группы «А», который пройдет в Стамбуле с 21 по 27 апреля 2025 года. На первенстве мира сборная Туркменистана встретится с командами Турции, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Люксембурга и ЮАР.

Новое соглашение о сотрудничестве между федерациями хоккея Туркменистана и Латвии планируется подписать в сентябре на полугодовом Конгрессе Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в греческом городе Родос.