Туркменистан развивает сотрудничество с Организацией развития хоккея исламских стран

Туркменистан, являясь полноправным членом Организации развития хоккея исламских стран (ОРХИС), недавно получил план спортивных мероприятий организации на 2025 год. Об этом сообщил председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыев на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан».

Согласно полученному плану, ОРХИС предлагает Туркменистану совместно развивать фиджитал-спорт, сочетающий в себе реальные спортивные состязания и компьютерные игры. Кроме того, организация активно продвигает формат хоккея «три на три» (3х3). Планируется, что в мае следующего года ОРХИС проведет турниры по этим дисциплинам, а также по традиционному хоккею, куда приглашена и сборная Туркменистана.

Худайбердыев также отметил, что Катар и Азербайджан подали заявки на вступление в ОРХИС. Ожидается, что этот вопрос будет положительно решен на ближайшем онлайн-конгрессе организации. На данный момент в состав ОРХИС входят 17 стран.

С момента вступления Туркменистана в организацию, ОРХИС ежегодно направляет в Ашхабад высококвалифицированных тренеров для подготовки молодежной и мужской сборных страны. В 2023 году одним из наставников туркменских хоккеистов был трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, а в текущем году с командой работал Андрей Макаров, главный тренер татарстанской команды «Ирбис».

Председатель Федерации хоккея Туркменистана выразил благодарность руководству ОРХИС за активное сотрудничество и поддержку в развитии хоккея в стране.