Туркменистан и США намерены продолжать совместные проекты в области науки и образования

Сегодня в ходе встречи замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с чрезвычайным и полномочным послом США в Туркменистане Элизабет Руд было обсуждено торгово-экономическое и культурно-гуманитарное двустороннее взаимодействие.

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений между Туркменистаном и США на принципах взаимного уважения и доверия.

Отметив, что торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество по культурно-гуманитарной линии занимают особое место в двусторонней повестке, стороны условились продолжать диалог по реализации совместных проектов в области науки и образования, сообщает МИД Туркменистана.