Состоялась встреча главы МИД Туркменистана и гендиректора логистической корпорации Пакистана

Сегодня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с генеральным директором Национальной логистической корпорации Пакистана Фарруком Шахзадом Рао.

Стороны обсудили вопросы по налаживанию партнерства в транспортно-логистической сфере, сообщает МИД Туркменистана.

Были рассмотрены возможности сотрудничества по развитию международных транспортно-транзитных коридоров, включая увеличение объёмов транзитных грузов, упрощение таможенных процедур, задействование портовой инфраструктуры для лучшей экономической интеграции стран всего региона, отмечает источник.