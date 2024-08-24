Сборная Туркменистана по хоккею готовится к дебюту в первом дивизионе на IX зимних Азиатских играх

Сборная Туркменистана по хоккею впервые выступит в первом дивизионе на IX зимних Азиатских играх, которые пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в китайском городе Харбин. Это стало возможным благодаря триумфальной победе команды во втором дивизионе на предыдущих Играх в 2017 году в Саппоро, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам председателя Федерации хоккея Туркменистана Джоры Худайбердыева, туркменские хоккеисты будут соревноваться в группе с командами Кыргызстана, Таиланда и Гонконга. Ожидается, что конкуренция будет высокой, так как за прошедшие восемь лет соперники значительно усилили свои составы и повысили мастерство.

Несмотря на сложность предстоящих матчей, туркменская сборная настроена решительно. Уверенности команде придает недавняя победа клуба «Галкан» на международном турнире в Ашхабаде, где они обыграли сильных соперников из 10 стран, включая команду «ОРХИС-Казань» из Татарстана в финале.

Подготовка к Играм идет полным ходом, и туркменские хоккеисты намерены достойно представить свою страну на этом престижном спортивном событии.