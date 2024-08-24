Молодежная сборная Туркменистана по хоккею нацелена на золото чемпионата мира U18 в Бангкоке

Молодежная сборная Туркменистана по хоккею готовится к чемпионату мира третьего дивизиона группы «В» среди игроков до 18 лет, который пройдет в марте 2025 года в Бангкоке. После завоевания серебряных медалей на прошлогоднем турнире в Кейптауне, туркменские хоккеисты настроены улучшить свой результат и побороться за золото, которое обеспечит выход в более престижную группу «А».

На предстоящем чемпионате сборная Туркменистана сразится с командами Таиланда, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Люксембурга и Узбекистана. Председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыев в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» выразил уверенность в потенциале команды и ее способности достичь поставленной цели.

Молодые туркменские хоккеисты уже доказали свою конкурентоспособность на международной арене. В прошлом году на чемпионате Азии и Океании в Улан-Баторе они завоевали серебряные медали, одержав победы над сборными Монголии, Таиланда, Ирана и ОАЭ. В 2024 году на чемпионате мира U18 в Кейптауне команда также заняла второе место в своей группе, уступив лишь сборной Гонконга по разнице забитых и пропущенных шайб.

Тренерский штаб во главе с Гуванчем Джепбаровым ведет интенсивную подготовку к предстоящему турниру. Команда намерена извлечь уроки из предыдущих выступлений и сделать решительный шаг вперед, чтобы завоевать золотые медали и обеспечить продвижение в группу «А» третьего дивизиона.