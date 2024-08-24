Консульство Туркменистана в Астрахани провело акцию в честь 300-летия Махтумкули

Консульство Туркменистана в городе Астрахани (РФ) провело сегодня культурную акцию, посвященную 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика востока Махтумкули Фраги. В мероприятии приняла участие делегация Туркменистана.

Начало акции было положено в сквере Астраханского государственного университета — состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги.

После этого мероприятие продолжилось выступлением творческого коллектива под руководством народного артиста Туркменистана Атаджана Бердыева, исполнившего песни на стихи Махтумкули.

Студенты из Туркменистана, обучающиеся в Астраханском государственном университете им. В.Н. Татищева, прочитали стихи великого поэта на русском и туркменском языках, сообщается на сайте туркменского консульства.

Напомним, что завтра туркменские артисты выступят в Астраханской государственной филармонии.