В Туркменистане отметили 48-летие Копетдагского природного заповедника

В Копетдагском государственном природном заповеднике отметили 48-ю годовщину со дня его создания.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», мероприятие прошло при поддержке общественных объединений. В ходе краткого совещания были представлены основные направления работы заповедника, в котором недавно появилась новая лесоводческая опытно-экспериментальная площадка на территории Гермабского участка Бахча.

17 лучшим работникам заповедника от организаторов были вручены ценные подарки. Среди лучших работников отмечен Халмурат Довлетмурадов, начальник участка Гяурс, на территории которого выращивают корма для животных, содержащихся в вольерах, а также осуществляется наполнение кормушек в зимний период для обитающих в дикой природе копытных и пернатых. В распоряжении работников участка десять гектаров посевных площадей, где выращиваются клевер, зерновые, в том числе ячмень.

Был отмечен и инспекторский состав заповедника, ведущие инспекторы отдела охраны Доврангельды Тахиров и Ореберди Непесов, входящие в оперативную группу, совершающую экорейды. Их работа заключается в обеспечении невмешательства человека в дела природы в пределах заповедной зоны, то есть пресечении браконьерства и другой незаконной деятельности.

Они рассказали, что в летний период в целях сохранения природного богатства инспектируются не только заповедная территория, но и природные, в том числе водные объекты, места массового отдыха населения, выпаса овечьих отар, где проводятся просветительские беседы, даются советы, как безопасно для природы обустроить отдых, разъясняются правила противопожарной и экологической безопасности. Особый расчёт делается в отношении молодёжи, воспитания культуры поведения на природе, отмечает источник.