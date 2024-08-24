В Лебапе открыты вакансии водителей пассажирских автобусов

Производственное объединение «Лебапавтоулаг», входящее в состав агентства «Туркменавтоулаглары», объявило о наборе водителей категории «D» для работы на пассажирских автобусах в Лебапском велаяте.

Желающие подать заявление на должность водителя могут обратиться по адресу: город Туркменабат, улица Бабагаммар, дом 89.

Для получения дополнительной информации кандидаты могут связаться с представителями «Лебапавтоулаг» по телефонам: +9934226-34-37 или 6-29-01.