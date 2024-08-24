«Аркадаг» дебютирует в Лиге вызова АФК матчем против мальдивского ФК «Мазия»
26 октября 2024 года туркменский футбольный клуб «Аркадаг» проведет свой первый в истории матч в Лиге вызова АФК. Дебютная игра состоится в Кувейте против мальдивской команды «Мазия» в рамках первого тура группового этапа турнира.
Подопечные главного тренера Владимира Байрамова по итогам жеребьевки попали в группу «В», где их соперниками также стали футбольные клубы «Абдыш-Ата» (Кыргызстан) и «Аль-Араби» (Кувейт). Всего в групповом турнире Лиги вызова АФК примут участие 18 команд, разделенные на две зоны – Западную и Восточную.
Согласно расписанию, «Аркадаг» проведет три матча в групповом этапе: 26 октября против «Мазия», 29 октября против «Абдыш-Ата» и 1 ноября против «Аль-Араби». Все игры пройдут в Кувейте.
По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут восемь команд: три победителя групп и одна лучшая вторая команда из Западной Азии, а также две лучшие команды из каждой группы Восточной Азии.
Матчи плей-офф будут проходить в формате «дома и в гостях». Четвертьфиналы запланированы на март 2025 года, полуфиналы – на апрель, а финал состоится 10 мая 2025 года.
Полное расписание матчей «Аркадага» в третьем по значимости клубном турнире Азии выглядит следующим образом:
26 октября, 1-й тур
- «Аль-Араби» (Кувейт) – «Абдыш-Ата» (Кыргызстан)
- «Аркадаг» (Туркменистан) – «Мазия» (Мальдивы)
29 октября, 2-й тур
- «Абдыш-Ата» (Кыргызстан) – «Аркадаг» (Туркменистан)
- «Мазия» (Мальдивы) – «Аль-Араби» (Кувейт)
1 ноября, 3-й тур
- «Аль-Араби» (Кувейт) – «Аркадаг» (Туркменистан)
- «Мазия» (Мальдивы) – «Абдыш-Ата» (Кыргызстан)
Георгий АСЛАНЯН