«Аркадаг» дебютирует в Лиге вызова АФК матчем против мальдивского ФК «Мазия»

26 октября 2024 года туркменский футбольный клуб «Аркадаг» проведет свой первый в истории матч в Лиге вызова АФК. Дебютная игра состоится в Кувейте против мальдивской команды «Мазия» в рамках первого тура группового этапа турнира.

Подопечные главного тренера Владимира Байрамова по итогам жеребьевки попали в группу «В», где их соперниками также стали футбольные клубы «Абдыш-Ата» (Кыргызстан) и «Аль-Араби» (Кувейт). Всего в групповом турнире Лиги вызова АФК примут участие 18 команд, разделенные на две зоны – Западную и Восточную.

Согласно расписанию, «Аркадаг» проведет три матча в групповом этапе: 26 октября против «Мазия», 29 октября против «Абдыш-Ата» и 1 ноября против «Аль-Араби». Все игры пройдут в Кувейте.

По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут восемь команд: три победителя групп и одна лучшая вторая команда из Западной Азии, а также две лучшие команды из каждой группы Восточной Азии.

Матчи плей-офф будут проходить в формате «дома и в гостях». Четвертьфиналы запланированы на март 2025 года, полуфиналы – на апрель, а финал состоится 10 мая 2025 года.

Полное расписание матчей «Аркадага» в третьем по значимости клубном турнире Азии выглядит следующим образом:

26 октября, 1-й тур

«Аль-Араби» (Кувейт) – «Абдыш-Ата» (Кыргызстан)

«Аркадаг» (Туркменистан) – «Мазия» (Мальдивы)

29 октября, 2-й тур

«Абдыш-Ата» (Кыргызстан) – «Аркадаг» (Туркменистан)

«Мазия» (Мальдивы) – «Аль-Араби» (Кувейт)

1 ноября, 3-й тур

«Аль-Араби» (Кувейт) – «Аркадаг» (Туркменистан)

«Мазия» (Мальдивы) – «Абдыш-Ата» (Кыргызстан)

Георгий АСЛАНЯН