Туркменистан принимает участие в международном тренинге ЮНЕСКО

Представители Туркменистана, наряду с экспертами из других стран Центральной Азии, участвуют в четырехдневном тренинге по подготовке номинационных файлов для Списков Конвенции ЮНЕСКО 2003 года по нематериальному культурному наследию. Мероприятие, проходящее с 20 по 23 августа в Бишкеке, направлено на повышение квалификации национальных экспертов в области сохранения и продвижения культурного наследия на международном уровне, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В тренинге принимают участие сотрудники Министерства культуры Туркменистана и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, а также представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Программа включает изучение концепции нематериального культурного наследия в рамках Конвенции ЮНЕСКО 2003 года и особенностей различных списков организации.

Особое внимание уделяется анализу номинационных файлов стран Центральной Азии и обсуждению причин несбалансированного представительства региона в списках ЮНЕСКО. Участники также рассматривают возможности подготовки совместных многонациональных номинаций.

Тренинг проводится в рамках проекта «Коридоры наследия Шёлкового пути в Центральной Азии» при поддержке Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы, Национальной комиссии Кыргызской Республики и Культурно-исследовательского центра «Айгине». Его главная цель – обучить экспертов созданию качественных номинационных файлов и развить навыки, необходимые для эффективного представления культурного наследия своих стран на международной арене.