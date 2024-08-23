Туркменистан обсудил инфраструктурные проекты с пакистанской компанией

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с президентом и главным инженером пакистанской компании Frontier Works Organization Кашифом Назиром, на которой были рассмотрены возможности партнерства в области городского развития, совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры и сооружения ирригационных систем. Стороны обсудили потенциал взаимодействия в контексте планируемых крупномасштабных проектов в Туркменистане.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе переговоров участники с удовлетворением отметили традиционно дружественный характер туркмено-пакистанских отношений. Особое внимание было уделено успешному многолетнему опыту компании Frontier Works Organization и возможностям его применения в рамках будущих совместных проектов.