Туркменистан достиг больших успехов в охране здоровья женщин и детей

Туркменистан достиг больших успехов в системе здравоохранения, в частности, успешно внедряя опыт, накопленный в мировой медицине для защиты здоровья женщин и детей, сообщает Vestiabad.

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, созданный по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, проводит огромную работу по охране здоровья подрастающего поколения. За счет средств организации детские отделения областных и городских больниц страны получили новые автомобили «скорой помощи», гемодиализные аппараты Dialog+ и другую современную технику.

Значительному прогрессу в этой области способствовало принятие Национальной стратегии «Здоровая мать – здоровый ребенок – здоровое будущее» в Туркменистане на 2021-2025 годы и Плана мероприятий в рамках ее реализации. Документ нацелен на профилактику женских и детских заболеваний и улучшение условий жизни в семье.

Национальная стратегия улучшила качество бесплатной медицинской помощи и услуг, изучение и анализ состояния здоровья различных групп населения, в том числе малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями и нуждающихся в социальной защите. Детей с отклонениями в развитии обеспечили врачебной помощью в установленном порядке, а женские и детские лечебные учреждения проверили на укомплектованность докторами, средним и младшим медицинскими персоналом.

В больничных центрах страны создали все условия для раннего выявления и эффективного лечения нарушений развития ребенка. Новорожденные и мамы находятся под бдительным наблюдением неврологов, логопедов, аудиологов, ортопедов, психологов и офтальмологов. Ультразвуковое исследование слуха ребенка проводят с первых дней жизни. При подозрении на отклонения назначают специальные анализы и методы лечения. Эта работа помогает предотвратить врожденные дефекты и гарантировать здоровое развитие ребенка.

Данная деятельность полностью отвечает «Глобальной стратегии охраны здоровья матерей, детей и подростков на 2016-2030 годы», выдвинутой Всемирной организацией здравоохранения, и охватывает все этапы жизненного цикла, включая репродуктивное состояние и питание женщин, акушерство и перинатальную помощь, раннее развитие детей и медицинскую помощь несовершеннолетним, отмечает источник.