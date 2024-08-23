Представители нефтегазового вуза Туркменистана проходят стажировку в университете Petronas

В августе в Малайзию направлено 5 студентов и 3 педагога Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева для прохождения стажировки.

Студенты проходят 2-х недельную производственную практику в Технологическом университете Petronas с 19 по 23 августа, а преподаватели участвуют в недельных курсах повышения профессиональной квалификации, сообщается на сайте туркменского нефтегазового вуза.

В рамках обучения туркменские преподаватели знакомятся с процессами организации учебно-методической работы университета Petronas, разработкой учебных планов и программ, их выполнением, ведением научно-исследовательских работ, а также внедрением цифровых технологий в систему обучения. Туркменские педагоги также встретились с профессорами, преподавателями и специалистами университета Petronas.

Данный визит туркменских представителей в Малайзию проходит в рамках сотрудничества Международного университета имени Ягшыгелди Какаева с компанией PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd и с Технологическим университетом компании PETRONAS.

Профессора и преподаватели университета Petronas регулярно проводят курсы по передовым технологиям и оборудованию, используемым в нефтегазовой отрасли, для студентов и молодых преподавателей МУНиГ имени Ягшыгелди Какаева, отмечает источник.