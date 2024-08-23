Курортный сезон в Авазе привлекает туристов со всего Туркменистана

В национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря продолжается активный летний курортный сезон, привлекая отдыхающих из всех регионов Туркменистана. Несмотря на жаркую погоду третьего летнего месяца, курорт остается популярным местом отдыха для людей разных возрастов и профессий, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Отдыхающие наслаждаются разнообразными развлечениями, включая музыкальные выступления артистов Балканского велаята, которые пользуются большим успехом у публики. Особую популярность набирают велотуры по достопримечательностям Авазы, что свидетельствует о растущем интересе к активному отдыху.

На Каспийском море и реке Аваза наблюдается оживленное движение различных судов, от кораблей до катамаранов, предлагающих морские прогулки. Во время этих экскурсий туристы могут любоваться красотой туркменского побережья, современной архитектурой курортной зоны и окружающими пейзажами.

По мнению представителей Главной дирекции управления национальной туристической зоной «Аваза», курорт будет привлекать посетителей не только летом, но и в другие сезоны, что говорит о его потенциале как круглогодичного туристического направления.