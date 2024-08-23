В Туркменистане утвержден новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило новый порядок оказания медицинской помощи при выявлении лиц с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Приказ № 297 был подписан 15 июля 2024 года министром здравоохранения М.Мамедовым.
Новый порядок определяет правила оказания различных видов медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, включая первичную медико-санитарную, специализированную, высокотехнологичную и паллиативную помощь. Документ также регламентирует работу специализированных отделений для лечения пациентов с ВИЧ.
Согласно приказу, лицам с ВИЧ-инфекцией гарантируется бесплатный доступ к необходимым лекарственным средствам. Особое внимание уделяется оказанию помощи при сопутствующих заболеваниях и неотложных состояниях.
Новый порядок направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи для ВИЧ-инфицированных граждан Туркменистана.
Новый порядок зарегистрирован министерством адалат (юстиции) Туркменистана 8 августа 2024 года под регистрационным номером 1819.