В Туркменистане утвержден новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило новый порядок оказания медицинской помощи при выявлении лиц с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Приказ № 297 был подписан 15 июля 2024 года министром здравоохранения М.Мамедовым.

Новый порядок определяет правила оказания различных видов медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, включая первичную медико-санитарную, специализированную, высокотехнологичную и паллиативную помощь. Документ также регламентирует работу специализированных отделений для лечения пациентов с ВИЧ.

Согласно приказу, лицам с ВИЧ-инфекцией гарантируется бесплатный доступ к необходимым лекарственным средствам. Особое внимание уделяется оказанию помощи при сопутствующих заболеваниях и неотложных состояниях.

Новый порядок направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи для ВИЧ-инфицированных граждан Туркменистана.

Новый порядок зарегистрирован министерством адалат (юстиции) Туркменистана 8 августа 2024 года под регистрационным номером 1819.