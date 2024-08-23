В Туркменистане стартовал второй этап застройки города Аркадаг

В Туркменистане начались работы по застройке второго этапа города Аркадага. Как сообщает sng.today, в новых кварталах города будут построены 5,7 и 9-этажные жилые дома, школы и детские сады, а также поликлиника, городской парк.

Также здесь появятся новые предприятия, что позволит обеспечить рабочие места жителям города и его окрестностей.

Все дома и учреждения в новых районах Аркадага планируется обеспечить высокоскоростным интернетом. «Умные технологии» помогут собирать дождевую воду и очищать ее, делая пригодной для полива зелёных насаждений.

Беломраморные здания и широкие, идеально выверенные проспекты – это визитная карточка Аркадага. При проектировании большое внимание было уделено вопросам сейсмобезопасности, экологичности, удобному зонированию и комфортабельности жилого пространства.

Статус Аркадага как «умного города» сформирован благодаря Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане до 2025 года. Эта долговременная программа является одним из действенных инструментов цифровизации городов и населенных пунктов страны, отмечает источник.