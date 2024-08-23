В Москве с успехом прошел концерт «Поистине стал он устами Туркмении»

В рамках XVIII международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 21 августа с большим успехом прошел торжественный концерт «Поистине стал он устами Туркмении».

Организаторами концерта, приуроченного к 300-летию со дня рождения основоположника классической туркменской литературы Махтумкули Фраги, выступили Посольство Туркменистана в РФ, директор фестиваля «Звуки дутара» им. Н. Халмамедова М. Гусейнов и Московская государственная консерватория.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», на концерт были приглашены представители Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ и СМИ, видные деятели культуры и искусства, представители туркменской диаспоры и студенческой молодежи.

Концерт предварила лекция «Наследие Махтумкули и современное музыкальное искусство», которую провела старший преподаватель кафедры истории музыки Туркменской национальной консерватории им. М. Кулиевой Л. Бабаева.

Перед началом концерта выступил посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев, который отметил следующее:

«Сегодняшний концерт поистине стал подтверждением огромного уважения и признания, которым окружено имя Махтумкули Фраги в России, свидетельством неразрывных уз дружбы и взаимной симпатии между народами двух стран, наличия огромных исторических пластов взаимопроникновения культур, в том числе, музыкального искусства. В России в нынешнем году широко отмечается юбилей Махтумкули. Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Казань – вот далеко не полный перечень географии торжеств, которые проходят и еще будут проходить на российской земле. В Туркменистане высоко ценят это, всегда подчеркивая, что культурное, гуманитарное, образовательное сотрудничество между нашими странами является прочным мостом стратегического межгосударственного партнерства».

В программу концерта вошли вокальные и инструментальные произведения на стихотворения Махтумкули Фраги, а также композиции, посвященные великому поэту-классику в исполнении музыкантов и вокалистов из Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой и других специальных музыкальных школ страны.

Концерт завершился монооперой «Монологи Махтумкули Фраги» композитора Мамеда Гусейнова.

В фойе концертного зала была развернута выставка картин и книг, посвященная Махтумкули Фраги, отмечает источник.