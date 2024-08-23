В государственной библиотеке Туркменистана открылась книжная выставка о культуре Ирана

В Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана организована книжная выставка «Государства мира: Иран».

Экспозиция включает в себя книги, знакомящие с древней историей, богатой культурой, традициями и художественной литературой Исламской Республики Иран. Выставка организована в отделе литературы на иностранных языках, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Возможность знакомства с национальными ценностями и духовным миром народа Ирана вызвала большой интерес читателей.

В начале августа советник по вопросам культуры Исламской Республики Иран в Ашхабаде Навид Расули передал в дар Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана ряд ценных изданий. В их числе двухтомник, включающий 15 рукописей, изданный культурным центром Ирана в честь 300-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, персидско-туркменский словарь, содержащий 10000 слов, туркмено-персидский разговорник и сборник 30 древних персидских сказок.

Отдел литературы на иностранных языках Государственной библиотеки Туркменистана поддерживает связи с посольствами в целях содействия развитию международного культурного сотрудничества. В фондах отдела хранятся издания на десятках языках, отмечает источник.