Астраханский вуз увеличит подготовку кадров для водного транспорта Туркменистана

Астраханский Каспийский институт морского и речного транспорта (КИМРТ) готов расширить подготовку специалистов для водно-транспортной отрасли Туркменистана. Это стало известно в ходе видеоконференции между руководством вуза и представителями Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана, сообщает издание «Пункт-А».

Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков отметил, что в регионе уже обучается около 1700 студентов из Туркменистана, причем их количество возросло на 50% по сравнению с предыдущим учебным годом. Он подчеркнул важность подготовки специалистов в сфере морского и речного транспорта в связи с активным участием Туркменистана в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».

Директор КИМРТ Ольга Карташова рассказала о потенциале вуза, который готовит специалистов для водного транспорта России и стран Каспийского бассейна. В настоящее время в институте обучается около 4 тысяч курсантов, из которых более 500 – граждане прикаспийских стран.

Представитель Туркменистана, временно исполняющий обязанности начальника Туркменбашинского морского порта Сейитгулы Байсеидов, высоко оценил значимость КИМРТ как ведущего профильного учебного заведения в Каспийском регионе. Он пригласил руководство института принять участие в международной транспортной конференции, которая состоится в ноябре в Ашхабаде.