Zoom расширил количество участников видеоконференции до одного миллиона человек

Компания Zoom объявила о беспрецедентном расширении функционала своей платформы, предоставив возможность проводить видеоконференции с участием до миллиона человек. Это нововведение, подробно описанное в официальном блоге компании, открывает совершенно новые перспективы для организации масштабных онлайн-мероприятий, пишет daily.afisha.ru.

Теперь пользователи Zoom получили гибкость в выборе оптимального формата для своих вебинаров. Количество участников может варьироваться от 10 тысяч до 1 миллиона, что позволяет адаптировать платформу под нужды самых разных мероприятий.

Zoom гарантирует высокое качество трансляции без задержек и предлагает широкий спектр инструментов для организации интерактивных мероприятий, включая виртуальные фоны, именные теги и поддержку продолжительности до 30 часов.

Компания ожидает, что новая функция будет востребована как крупными корпорациями, так и представителями шоу-бизнеса, медиаиндустрии и государственного сектора. В частности, знаменитости смогут проводить онлайн-встречи с поклонниками, политики – обращаться к гражданам, а международные корпорации – организовывать глобальные совещания сотрудников.