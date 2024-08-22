Хазарский заповедник Туркменистана — привлекательное место для туристов

Богатый животный и растительный мир Хазарского заповедника будет интересен для туристов, прибывающих в Балканский велаят.

Хазарский заповедник расположен на западе Туркменистана, на юго-восточном побережье Каспийского моря. Основан он в 1932 году как орнитологический для организации охраны и изучения крупнейших на юго-восточном Каспии зимовок водоплавающих и околоводных птиц.

Заповедник делится на три части – Эсенгулыскую, Огурджалыйскую и Хазарскую. Общая площадь особо охраняемой территории вместе с морской акваторией составляет 262 тысячи гектаров, сообщает СentralAsia.news.

Птицы составляют одну из основ биоразнообразия заповедника, здесь их обитает 466 видов.

Среди пернатых можно отметить гагар, фламинго, куликов, журавлей и дроф. На зимовку здесь скапливаются десятки тысяч водоплавающих, среди которых особенно заметны лысухи, утки, розовые фламинго и лебеди.

Также над водной гладью можно заметить и хищных птиц – это огромные орланы-белохвосты и долгохвосты.

Ежегодно, через пределы Каспийского моря перелетают 12 миллионов птиц. Более 5 миллионов из них остаются на зимовку на местных берегах и островах.

Кроме птиц в заповеднике обитают такие животные, как дикобразы, кабаны, барсуки, манулы, лисицы, волки, перевязки, камышовые и песчаные коты, зайцы, суслики, гиены, шакалы, выдры и каракалы.

В туркменском секторе Каспия обитает 55 видов морских рыб, 5 из них занесены в Красную книгу. Здесь встречаются такие ценные виды, как белуга, осетр, севрюга, белорыбица, сельдь, кефаль и морской судак.

Каспийское море обособленно от мирового океана, поэтому именно здесь обосновались виды животных, которые больше нигде не встречаются. К ним можно отнести каспийского тюленя.

На острове Огурчинском привольно себя чувствуют грациозные джейраны.

Для подробного ознакомления туристы могут посетить Музей природы Хазарского заповедника, который находится в городе Туркменбаши. Это единственный в Туркменистане специализированный музей морской фауны. Здесь представлены 28 крупноформатных композиций, на которых с большой достоверностью изображены представители животного мира заповедника. Специальный стенд музея рассказывает о подводном мире Каспия. Имеются также панорамные уголки, передающие естественную среду обитания животных знойной пустыни.