Туркменский театр готовит первый моноспектакль о жизни Махтумкули
Коллектив Национального драматического театра им. Алп Арслана планирует открыть новый сезон премьерой — спектаклем одного актёра «Мудрец».
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», это – первый моноспектакль о жизненном пути великого поэта Махтумкули.
Пьеса написана драматургом Гадамом Какабаевым, режиссёр — заслуженный артист Туркменистана Хандурды Бердыев. В роли Мудреца выступит народный артист Туркменистана Довлетмурат Ханмамедов.