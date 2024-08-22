Туркменский театр готовит первый моноспектакль о жизни Махтумкули

Коллектив Национального драматического театра им. Алп Арслана планирует открыть новый сезон премьерой — спектаклем одного актёра «Мудрец».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», это – первый моноспектакль о жизненном пути великого поэта Махтумкули.

Пьеса написана драматургом Гадамом Какабаевым, режиссёр — заслуженный артист Туркменистана Хандурды Бердыев. В роли Мудреца выступит народный артист Туркменистана Довлетмурат Ханмамедов.