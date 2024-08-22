Определены места проведения группового этапа Лиги вызова АФК сезона-2024/25

Азиатская конфедерация футбола утвердила страны, которые примут матчи группового этапа Лиги вызова АФК-2024/25. Групповой этап пройдет централизованно с 26 октября по 2 ноября 2024 года.

В Западной зоне, где выступает действующий чемпион и обладатель Кубка Туркменистана «Аркадаг», матчи примут Кувейт, Оман и Бутан. А в Восточной зоне хозяевами централизованных турниров будут Мьянма и Монголия.

Официальная жеребьёвка третьего по значимости мужского клубного турнира в Азии состоится 22 августа в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре. Церемония начнётся в 12:00 по ашхабадскому времени.

Всего в турнире примут участие 18 команд. Групповой этап будет состоять из пяти групп: три группы по четыре команды из Западной Азии и две группы по три команды из Восточной Азии.

Потенциальные соперники «Аркадага»:

Корзина 1: «Ист Бенгал» (Индия), «Аль-Ахли» (Бахрейн), «Аль-Араби» (Кувейт — хозяин группы)

«Ист Бенгал» (Индия), «Аль-Ахли» (Бахрейн), «Аль-Араби» (Кувейт — хозяин группы) Корзина 3: «Башундхара Кингс» (Бангладеш), «Аль-Сиб» (Оман — хозяин группы), «Мазия Спортс энд Рекриэйшн» (Мальдивы)

«Башундхара Кингс» (Бангладеш), «Аль-Сиб» (Оман — хозяин группы), «Мазия Спортс энд Рекриэйшн» (Мальдивы) Корзина 4: «Хилал Аль-Кудс» (Палестина), «Абдыш-Ата» (Кыргызстан), «Паро» (Бутан — хозяин группы)

По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут восемь команд: три победителя групп и лучшая вторая из Западной Азии, а также две лучшие команды из каждой группы Восточной Азии.

Матчи плей-офф пройдут в формате «дома и в гостях». Четвертьфинальные встречи состоятся с 5 по 13 марта 2025 года, полуфиналы – с 9 по 17 апреля 2025 года, а финал запланирован на 10 мая 2025 года.