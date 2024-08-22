Мировые лидеры энергетической отрасли соберутся в Ашхабаде на OGT- 2024

С 23 по 25 октября 2024 года в Ашхабаде пройдет 29-я Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2024» (OGT-2024). Мероприятие, организованное Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнебит» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, уже привлекло более 100 делегатов из 20 стран.

OGT 2024 станет важной площадкой для обсуждения вопросов устойчивого развития энергетического сектора и привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Конференция будет способствовать укреплению регионального сотрудничества, обсуждению расширения инвестиционных возможностей и экологических аспектов разработки углеводородных ресурсов.

Среди участников ожидаются руководители ведущих международных энергетических компаний, таких как Adnoc, CNPC, Socar, Petronas, Baker Hughes, TotalEnergies, Shell, ExxonMobil, Siemens Energy LLP, «Лукойл», «Газпром», QazaqGaz, «Татнефть» и другие. Также в мероприятии примут участие представители авторитетных международных организаций и финансовых институтов, включая ООН, ЕЭК ООН, ОБСЕ, Глобальный газовый центр, Азиатский банк развития и Исламский банк развития.

Регистрация на OGT 2024 открыта до 13 октября 2024 года, и организаторы предоставляют визовую поддержку всем зарегистрированным участникам.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com или напишите на info@ogt-turkmenistan.com.